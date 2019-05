Allikad: USA soovib Boeing 737 MAX lennukid lendama lubada juuni lõpus

Boeing 737 Max 8 lennuk Singapuri lennujaamas 12. märtsil 2018. aastal. REUTERS/Edgar Su Foto: Scanpix/REUTERS/Edgar Su

USA Föderaalne Lennuamet (FAA) eeldab, et saab kinnitada Boeingu 737 MAX mudel lennukõlbulikuks juuni lõpus, ütlesid FAA esindajad ÜRO lennuagentuuri liikmetele neljapäeval peetud eraviisilise nõupidamise raames, vahendab Reuters, viidates anonüümsetele allikatele.

Kui selline eesmärk saavutatakse, tähendaks see, et USA lennuliinid ei pea väga palju pikendama kulukaid 737 MAX lendude tühistamisi, mis on juba seatud suviseks lendude tipphooajaks. Samas hoiatasid FAA esindajad, et konkreetset ajagraafikut, millal lennukid taas lendama lubatakse, pole siiski veel seatud.

FAA ja Boeingu esindajad andsid kinniste uste taga 737 MAXi kohta seletusi Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) juhtkonnale neljapäeval Montrealis. Samal päeval kohtus FAA juht Dan Elwell erinevate riikide lennuametite esindajatega Teksase osariigis Forth Worthis.

Elwell keeldus täpsemalt vastamast ICAOle antud briifingu kohta.

„Viimane asi, mida ma soovin, on sead mingi kindel kuupäev üles, mille järel peaks ükskõik kes, kas siis FAA või teie või avalikkus juhinduma protsessi lõpptulemuse asemel kuupäevast,“ ütles Elwell Reutersile kommentaariks pärast Forth Worthi kohtumist, mida ta nimetas „konstruktiivseks.“

737 MAX lennuki õhku saamise kava jääb väljaspool USAd veel ebamäärasemaks. Kanada ja Euroopa Liit teatasid kolmapäeval, et nad lubavad need lennukid lendama enda tingimuste, mitte FAA tingimuste järgi.

Boeingu aktsia on täna tõusnud 1,7% 356,36 dollarini. Boeingu aktsia on pärast teist lennuõnnetust, Etioopia lennuliinide õnnetust märtsis, kukkunud ligikaudu 16%, kaotades sellega umbes 40 miljardit dollarit oma turuväärtusest.