Grindeksi ülevõtuhinna kinnitamine pani aktsia tõusma

Läti regulaator lubas Läti ravimifirmal Grindeks ülevõtupakkumisega edasi minna, paika sai ülevõtupakkumise hind. Aktsia on börsil täna tõusnud enam kui 6%.

Grindeksi tootmine Foto: Reuters/Scanpix

Grindeks teatas börsile, et Läti regulaatorid lubavad ülevõtupakkumisega antud kujul edasi minna. Aktsionäride jaoks on huvitavaim ülevõtuhind, mis prospekti järgi on 12,59 eurot aktsia kohta. Praegu kaupleb aktsia 12,2 euro tasemel.