USA kestvuskaupade tellimused vähenesid

Boeing 737 MAX lennukite tootmise kärpimine oli üheks põhjuseks, miks kestvuskaupade tellimused aprillis langesid. Pildil 737 MAX 9 lennuki ehitus Rentonis Washingtoni osariigis USAs asuvas tehases 2017. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Jason Redmond

USAs toodetud kestvuskaupade tellimused langesid aprillis oodatust rohkem, mis on järjekordseks märgiks, et USA majanduskasv on pärast esimese kvartali kiiret spurti aeglustumas, vahendab Reuters.

USA kaubandusministeeriumi poolt välja antud numbrite põhjal võib öelda, et ka märtsis polnud kestvuskaupade tellimused nii suured, kui varem välja toodi ning kestvuskaupade tarned olid viimase kahe kuu jooksul nõrgad, viidates sellele, et tootmissektori aktiivsus on nõrgenenud.

Tootmissektor, mis annab umbes 12% USA sisemajanduse kogutoodangust, on surve all seoses sellega, et teiste sektorite ettevõtted tellivad vähem kaupu, kuna tegelevad veel oma müümata kaupade realiseerimisega. Laovarud on eriti suureks kujunenud autotööstuses, kuna viimase aasta jooksul on autode müük aeglustunud. Boeingu otsus kärpida probleemide alla sattunud 737 MAX lennukite tootmist on samuti tootmissektorit negatiivselt mõjutanud.

Väljaspool sõjaväge ning lennukite tellimusi tehtud kestvuskaupade tellimused langesid aprillis eelmise kuuga võrreldes 0,9% ning tõusid märtsis 0,3%, varem teatatud 1,0% suuruse tõusu asemel. Reutersi poolt küsitletud analüütikud olid aprilliks oodanud nn tuumkestvuskaupade tellimustele 0,3% suurust langust.

Tuumkestvuskaupade tarned jäid aprillis märtsikuu tasemele, kuid märtsi tarnete maht langes varem välja öeldud 0,1% asemel 0,6%. Tuumkestvuskaupade tarnete mahtu kasutatakse selleks, et arvutada ettevõtete kulutusi seadmetele, mis läheb omakorda valitsuse poolt arvestatava sisemajanduse kogutoodangu arvestusse.

Pankade analüütikud on järk-järgult kärpinud USA majanduse teise kvartali kasvuprognoose. Nii kärpis JP Morgan teise kvartali majanduse kasvuprognoosi varasemalt 2,25% tasemelt 1,0% peale. Esimeses kvartalis kasvas USA majandus aasta baasile viiduna 3,2%.