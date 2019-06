Tippinvestorid valmistuvad 20aastaseks kaubandussõjaks

Bridgewater Associatesi juht Ray Dalio. Foto: Reuters/Scanpix

Ray Dalio kutsub seda „pikaajaliseks ideoloogiliseks sõjaks.“ Mark Mobius ei näe, et kaubandussõjale oleks võimalik kiiret lahendust leida. Ja Stephen Jen nendib, et 15 raundi kestev võitlus on alles alanud.

USA ja Hiina vahel on puhkenud kaubandussõda ning nimekad investorid valmistuvad pikaajaliseks vastuseisuks – selle alusel tehakse ka oma portfelle ümber. Näiteks Mobius väldib Hiina eksportijate aktsiaid ning panustab ettevõtetele, mis müüvad oma tooteid kohalikele tarbijatele, kirjutab Bloomberg.