Mehhiklased loodavad USAga kokkuleppele jõuda

Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard (mikrofoniga) ning Mehhiko USA suursaadik Martha Barcena Coqui kõnelemas Mehhiko suursaatkonnas toimuval pressikonverentsil 3. juunil 2019. aastal seoses Trumpi poolt esitatud tollitariifiähvardusega. Foto: Scanpix/AP Photo/Andrew Harnik

Mehhiko valitsusametnikud ütlesid esmaspäeval enne Washingtonis algavaid läbirääkimis, et Mehhiko võib jõuda USAga kokkuleppele, et lahendada migratsioonivaidlus, mis lasi USA president Donald Trumpil ähvardada karistustollidega, vahendab Reuters.

Trump on ähvardanud, et Mehhiko vastu hakkavad 10. juunist kehtima importtollid, selleks, et avaldada Mehhikole survet, et see võitleks enda lõunapiirilt saabuvate migrantide vastu, kes läbivad kogu Mehhiko territooriumi, et jõuda USAsse.