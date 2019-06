Priidu Pärna: Tallinna Vesi kasutab elanike vastu kurnamistaktikat

Aasta alguses Tallinna elanike nõudeid ülemäära kõrge veehinna tagastamise kohta koondama asunud notar Priidu Pärna tahaks saavutada pigem kokkulepet kui Tallinna Vee vastu kohtusse minna.

Priidu Pärna: "Ilmselt saab ettevõte ka praeguse külmutatud veehinna juures olla nii kasumlik, et pidada lõputult vaidlusi." Foto: Andres Haabu

Pärna arvamus Tallinna Vee valitud taktika kohta põhineb mitmel asjaolul. "See, et Tallinna Vesi ei nõustunud konkurentsiameti tariifi ettepanekuga ja nõudis uut tariifiettepanekut, näitab juba ettevõtte taktikat pidada õigusvaidlusi kasvõi 25 aastat ja maksta pigem õigusabikulusid. Ilmselt käiks see nii ka meie puhul. Pigem maksavad advokaatidele kui kompensatsiooni Tallinna elanikele, kes on tasunud liigkõrgeid veearveid," rääkis Pärna.