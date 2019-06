Pisikorterid valmivad vägivallaohvritele, immigrantidele ja üliõpilastele

Esimest korda 13ruutmeetrisesse korterisse sisse astudes võib homeeriliselt naerma hakata, kuid minikorteritel on oma sihtgrupp, kes neid hädasti vajab, rääkis Scandium Kinnisvara arendusjuht Kalle Aron Äripäevale antud intervjuus.

Scandium Kinnisvara arendatud ja hiljuti valminud mikrokorteritega Laava maja. Ettevõte uusim strateegia on igale oma arendatud majale nime panemine, et aja jooksul tekiks legend. Pildil Kalle Aron, Scandium Kinnisvara arendusjuht. Foto: Liis Treimann

Tõdemus, et turul on üks nišš täitmata, jõudis Aronini ajal, mil Endover arendas Stroomi residentsis väikeste korteritega maja. Toona otsustas Aron liituda Jaak Roosaare ja teiste investoritega, et kamba peale osta laenuga üle 20 pisikorteri, millest praeguseks on alles 18.