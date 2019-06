Majanduse jahtumine jõudis USA tööturule

USA töökohtade arvu kasv aeglustus maikuus järsult ning palgad tõusid vähem, kui oli oodatud, mis näitab, et majanduskasvu aeglustumine võib olla jõudnud tööturule. See omakorda võib survestada Föderaalreservi intressimäärasid juba käesoleval aastal langetama, vahendab Reuters.

USA tööministeeriumi täna avaldatud raport näitas, et USAs loodi maikuus väljaspool põllumajandussektorit 75 000 töökohta, mis on oluliselt vähem, kui analüütikute oodatud 185 000 töökoha loomine. Mai näitaja langes allapoole 100 000 töökoha loomise taset, mida on vaja, et püsida tööjõulise elanikkonna kasvutempos. Märtsi ja aprilli töökohtade loomise näitajat toodi alla 75 000 võrra.