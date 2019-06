USA andis Hiina kaupmeestele kõrgema tollitariifi eel lisaaega

Kaubakonteinerid Qingdao sadamas Hiina Shandongi provintsis 2018. aasta aprillis. Foto: EPA-EFE/WU HONG

USA ametnikud andsid Hiina eksportööridele kaks nädalat lisaks, et nad saaksid oma tooted Ühendriikidesse toimetada, ilma et neile kaupadele rakenduks kõrgem tollitariif, vahendab Reuters.

USA riiklikus registris avaldatud märgukirjas märkis USA kaubandusesindus (US Trade Representative ehk USTR), et pikendab teatud Hiina toodetele USAsse jõudmise tähtaega 1. juunilt 15. juuni peale, ilma et rakenduks tollitariif 25%.

USA kaubandusesindus märkis, et see puudutab neid Hiina ettevõtteid, mis saatsid kaubad teele enne 10. maid ning millele hakkas 1. juunist kehtima varasema 10% asemel 25% suurune tollitariif.