Trump lükkas Hiina karistustollide tähtaja edasi

Käesoleval nädalal pidid kehtima hakkama Ameerika Ühendriikide kõrgemad tollitariifid Hiina kaupadele. Nüüd lükkas USA president Donald Trump tähtaja edasi, viidates "olulisele arengule" kaubandusläbirääkimistel.

Hiina president Xi Jinping ja USA president Donald Trump 2017. aasta novembris Pekingis. Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

"USA on meie kõnelustes Hiinaga tähtsates küsimustes olulisi edusamme teinud, sealjuures olulistes struktuursetes küsimustes, sealhulgas intellektuaalomandi kaitse, tehnoloogia vahetamine, põllumajandus, teenused, valuuta ja paljudes teistes teemades. Nende väga produktiivsete kõneluste tulemusena lükkan ma USA tariifide tõstmise edasi," säutsus Donald Trump Twitteris. Bloombergi andmetel kirjutas Hiina ametlik uudistekanal Xinhua News Agency, et kõnelusi võivad tabada "uued ebakindlused" ja viitas, et kahe riigi kaubanduspinged on "pikaajalised, komplekssed ja rasked".