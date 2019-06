Uutel Huawei telefonidel tuleb Facebooki äpiga raskusi

Analüütikud ennustavad Huawei telefonimüügile dramaatilist langust. Foto: Veiko Tõkman

Facebooki otsus on löök Hiina tehnoloogiahiiglasele, kes püüab oma äritegevust siiski elus hoida, kuigi tal on keelatud USAst osade ja tarkvara ostmine. Kliendid, kellel on juba Huawei telefonid, saavad endiselt oma rakendusi kasutada ja värskendusi vastu võtta. Kuid uued Huawei telefonid ei saa enam Facebooki, WhatsAppi ja Instagrami rakendusi eelinstallida.