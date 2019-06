Kas Huawei luurab sinu järele?

TalTechi võrgutarkvara professor Tanel Tammet arutleb teemal, kas Huawei võib olla seadmetesse ehitanud tagaukse, mis võimaldab ettevõttel andmeid koguda ja Hiina valitsusel neid kasutada. Foto: Liis Treimann

Saates "Globaalne pilk" räägime Hiina suurfirmast Huaweist, kes on viimasel ajal sattunud tehnoloogiaskandaalide keskmesse. USA on öelnud, et Huawei võib olla seadmetesse ehitanud tagaukse, mis võimaldab ettevõttel andmeid koguda ja Hiina valitsusel neid kasutada. Kas see on nii? Külas on TalTechi võrgutarkvara professor Tanel Tammet.

Saadet juhib Pille Ivask.