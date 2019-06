Takseerisin Ericssoni eduveduri hoogu

Ericsson oli esikohal, kui Soome Kauppalehti reastas hiljuti parimate kasvulootustega Rootsi börsifirmad.

Ericssoni aktsia on üksi tänavu kallinenud 20 protsenti. Foto: Meeli Küttim

Prognoosiga, et kui uue põlvkonna mobiilsidetehnoloogia ehk 5G korraliku hoo sisse saab, võib kasum kasvada üle 100%. See tekitas huvi uurida, kui korralik see hoog on.