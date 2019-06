Tallinna börsi juht: Coop läheb jaeinvestorile

Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul saab Coop Panga börsile mineku puhul tõenäoliselt rääkida jaeinvestoritele suunatud pakkumisest ning seetõttu sõltub palju viimaste meelsusest.

Kuigi pole selge, kui palju ja kellelt plaanib Coop börsi kaudu raha kaasata, on Otsal sellest oma nägemus. „Mulle tundub, et Coopi puhul räägime me eeskätt jaeinvestoritele suunatud IPOst – arvestades Coopi üle-eestilist katvust, siis peaksid kõik huvitatud investorid jälgima, mismoodi see pakkumine hakkab välja nägema,“ rääkis Ots.