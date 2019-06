Hein Coopi börsile minekust: investorina tõstan kõik jäsemed üles

LHV nõukogu liikme ning investor Raivo Heina sõnul mõjub Coopi tulek börsile konkurentsile hästi ning võimaldab kodumaistel pankadel Rootsi konkurentidele tagatulesid näidata.

„Investorina tõstan kõik jäsemed üles, et Tallinna börsile rohkem instrumente saaks ja tuleks,“ sõnas ta Coopi börsile tulemist kommenteerides. „Viimase aja suuremad emissioonid on kõik täis ja üle märgitud – rahva käes on üle 8 miljardi euro, mis kontodel seisab ning Coopi tulek annaks jälle ühe võimaluse isiklike vahendite investeerimisel,“ oli Hein veendunud.