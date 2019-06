Bitcoini ületas 9000 dollari taseme

Bitcoin. Foto: Reuters

Bitcoin ületas pühapäeval 9000 dollari taseme, mis viimati juhtus enam kui aasta aega tagasi. See on pannud ka teised krüptovaluutad kallinema, vahendab MarketWatch.

Bitcoini hind on täna tõusnud 3,5 protsenti, 9250 dollarini, selgub Coindeski andmetest. Viimase 30 päeva jooksul on krüptovaluuta kallinenud enam kui 23 protsenti, aasta algusega võrreldes on tõus olnud 143 protsenti.