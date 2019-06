Börs: turud ootavad pingsalt Föderaalreservi kohtumist

New Yorgi börs. Foto: Reuters

USA aktsiaturud olid esmaspäeval tõusuteel, sest sotsiaalmeedia- ja meelelahutusaktsiad tõusid. Investorid ootavad pingsalt ka Föderaalreservi kohtumist, mis algab homme, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks kallines 0,1 protsenti, 26 112 punktini, mida toetas Boeingu aktsia tõus. Standard & poor’s 500 tõusis samuti 0,1 protsenti ja lõpetas päeva 2889 punktil. Nasdaq Composite lisas 0,6 protsenti. Hästi läks näiteks Facebookil ja Netflixil – kumbki kallines vastavalt 4,2 ja 3,2 protsenti.

Kaks päeva kestev Föderaalreservi kohtumine algab teisipäeval, futuuriturud ootavad keskpangalt tänavu kahte intressikärbet, mida põhjendatakse majanduse aeglustumise ja globaalsete kaubanduspingetega. Investorid soovivad teada, kas nende ootused on kooskõlas sellega, mida Föderaalreserv edaspidi teha plaanib.

“Viimased paar päeva on toimunud suuna otsimine, pullid ega karud pole peale jäänud. Nelja päevaga langes S&P 500 indeks vaid poole punkti võrra. See nädal toimub aga Föderaalreservi kohtumine, mis peaks rohkem infot andma,” ütles investeerimisfirma Newton Advisorsi tehnilise analüüsi ekspert Mark Newton. Ta lisas, et turud ei oota sellel nädalal intressikärbet, küll aga oodatakse seda juuliks.

WTI toornafta odavnes 1,1 protsenti, kulla hind langes 0,1 protsenti. USA dollariindeks odavnes 0,02 protsenti.