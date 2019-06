Mis on saanud maailma valuutakriisist?

Möödunud aasta teises pooles halvas börse mitut maailma olulisimat majandust tabanud valuutakriis – kohalikud valuutad hakkasid dollari suhtes oluliselt odavnema. See aga tähendas, et need riigid, kellel juhtus dollarites palju välisvõlga olema, sattusid keerulisse olukorda.

Ankara turg. Türgi liir on dollari suhtes odavnenud aastaga 20%. Foto: AFP/Scanpix

Möödunud suve lõpus raputas börse Türgi liiri järsk kukkumine: seal ei lubanud president Recep Tayyip Erdoğan keskpangal intresse tõsta ning seepeale tabas liiri seninägematu müügilaine. Investoreid tabas kriisihirm ning lisaks Türgile vaadati ka teisi võimalikke probleemseid kandidaate, kellele dollari tugevnemine võiks raskusi kaasa tuua.