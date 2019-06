Koduostjatele on koitnud head ajad

Mis olukorras on kinnisvaraturg? Kas on buum ja peaks ootama mulli lõhkemisega kaasnevat kinnisvara odavnemist või just soodne aeg osta? Millist tootlust võib oodata kinnisvara väljaüürimisel? Sellised küsimused vaevavad nii neid, kes tahavad oma kodu osta, kui ka neid, kes investeerimiseks sobivat kinnisvara otsivad.

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ütles praegust turuolukorda kommenteerides, et osta tasub praegu kesklinna üle 3000eurose ruutmeetri hinnaga kortereid, kuna pakkumine on kasvanud, mis survestab arendajaid ostjale head pakkumist tegema. Foto: Raul_Mee

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ütles praegust turuolukorda kommenteerides, et faktid praegu mingit äärmuslikku olukorda ei näita. Aga see ei tähenda, et kinnisvaraturul käiks lust ja lillepidu. Probleemid on olemas, näiteks sisendhindade kasv ja kapitali kättesaadavuse halvenemine arendajatele.