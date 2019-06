Tulevase börsifirma juht: tuuleenergia on meie peamine kasvumootor

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas usub, et peamised argumendid, miks investorid peaksid tulevikus ettevõttesse investeerima on see, et nii sektorit kui ettevõtet ootab tulevikus ees suuremat sorti kasv, samuti on neil riskid hajutatud erinevate valdkondade ning turgude vahel. Foto: Andras Kralla