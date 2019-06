Börs: Fedi juht pani turud langema

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: EPA

USA aktsiaturud olid täna langemas, sest Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles, et keskpank hoiab majandusel silma peal ja rutakalt ühtegi intressikärpe otsust vastu ei võeta, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks langes 0,7 protsenti, 26 548 punktini. Standard & Poor’s 500 kaotas 1 protsenti ja lõpetas päeva 2917 punktil. Nasdaq Composite indeks odavnes 1,5 protsenti, 7885 punktini. Nasdaq kukkus juba kolmandat päeva järjest.

Kehvemini läks Discovery Inci (-3,5 protsenti), Tripadvisori (-4,1 protsenti) ja Viacomi (-3 protsenti) aktsiatel.

Täna pidas New Yorgis kõne Föderaalreservi juht Jerome Powell, kes andis märku, et juulikuine intressikärbe ei ole sugugi kivisse raiutud ning turgudel ei tasu seda 100protsendilise kindlusega oodata. St. Louisi Fedi president James Bullard ütles, et tema ei toeta “suurt muutust” juulis.

Täna ilmusid ka andmed, et USA tarbijate kindlustunne on langenud madalaima tasemeni alates 2017. aasta septembrist.

“Ma arvan, et nüüd on Powell andnud turgudele tagasilöögi,” ütles Key Private Banki strateeg Bruce McCain. Ta lisas, et Powell keskendub praegu peamiselt majandusandmetele ning otsest põhjust intressimäärade langetamiseks praegu ei nähta.

Kulla hind jätkas tõusu ning kallines 0,6 protsenti, 1423 dollarini untsist. Tõsi, vahepeal käis hind ka 1439 dollari juures, aga Powelli kommentaarid panid väärismetalli uuesti odavnema.