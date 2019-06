Kulla hind kasvab mühinal

Kuld rallib Hiina-USA presidentide kohtumise ootuses ja on tegemas suurimat kuist tõusu alates 2016 aastast.

Foto: AP / Scanpix

Hinnatõusu on põhjustanud turgude ootused lõdvemale rahapoliitikale, kasvanud geopoliitilised pinged ning samuti globaalse majanduskasvu aeglustumine Hiina-USA jätkuva kaubandussõja taustal. Ralli sai hoo sisse eelmisel nädalal peale USA keskpanga signaali, et intresse võidakse alandada. USA-Iraani kasvanud pinged ja dollari nõrgenemine omakorda on viinud kulla hinda üles.