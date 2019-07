Šveitsi börs lõigati Euroopast ära: mida teha, kui omad Šveitsi aktsiaid

Täna hommikul hakkas Euroopa Liidus kehtima Šveitsi aktsiate kauplemise keeld, kuna Euroopa Liit ja Šveits otsivad veel lahendust poliitilisele probleemile. Investorite jaoks on mõeldud välja pretsedenditu pääsetee.

Börsihoone Zürichis Foto: Reuters/Scanpix

Šveitsis on terve hulk Euroopa suuremaid ja investoritele tuntuid ettevõtteid alates Nestlega ja lõpetades Rochega. Nüüd on tüli Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel viinud nii kaugele, et Šveitsi aktsiaid ei saa enam ametlikult vabalt Euroopa Liidus kaubelda.