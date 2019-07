Trumpi sõnavõtt Huawei osas tõstab tehnoloogiafirmade aktsiaid

Huawei kontor Varssavis Poolas Foto: REUTERS/Kacper Pempel

USA presidendi Donald Trumpi sõnavõtt, mille kohaselt uurib USA kaubandusministeerium võimalust Huawei mustast nimekirjast eemaldada, tõstab tehnoloogiasektori firmade aktsiaid, vahendab Reuters.

Trump ütles laupäevasel kohtumisel Hiina president Xi Jinpingiga, et Huawei lisamine USA musta nimekirja, mis keelab Huaweil tehnoloogiaseadmete osade ja komponentide ostmist USA firmadelt ilma USA valitsuse loata, on ebaõiglane USA tarnijate suhtes. Trump ütles, et „me lubame neid tarneid, sest siin ei ole küsimus riiklikust julgeolekust.“