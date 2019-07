Analüütikud: aeg on aktsiatest vabaneda

Morgan Stanley analüütikud soovitavad aktsiatest loobuda. Foto: Reuters/Scanpix

USA investeerimispank Morgan Stanley soovitab aktsiaid müüa, kuna eelseisev tulemuste hooaeg ei pruugi investoritele rahulolu pakkuda. Samuti ennustab pank intressikärpeid.

"Põhjus on väga lihtne: me usume, et börsiettevõtete tulemused tulevad kehvad," ütles Morgan Stanley analüütik Andrew Sheets.