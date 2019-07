Aasia turud kukkusid kahe nädala madalpunkti

Aasia turud on kergelt miinuses, kuid jõudsid intressikärbete tõenäosuse vähenemise tõttu viimase kahe nädala madalpunkti.

Aasia börsiindeksid vajusid miinusesse. Foto: Reuters/Scanpix

Nii on Hang Seng punases 0,76; Shanghai 0,44; Sensex 0,63 ja Asia Dow 0,35 protsendiga. Samas on langusest taastumas ning kergelt rohelises Jaapani börsiindeks Nikkei 225 ning Singapur, mille väärtused on hommikuse seisuga kerkinud 0,06 protsenti.