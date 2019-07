Varasid ei mitmekordistata börsil, vaid ettevõtluses

Tippinvestor Lauri Meidla sõnul tuleb edukaks investeerimiseks kogu aeg juurde õppida ja ka vanadest teadmistest vahel lahti lasta Foto: Raul Mee

Just nii arvas Investeerimisfestivalil investorite TOPi kuuluv Lauri Meidla, märkides, et see on ka põhjus, miks Äripäeva investor Toomas varsti näiteks Jaak Roosaarele, Madis Müürile või Rahakratile alla jääb.

„Varade mitmekordistamisel tuleb eristada investeerimispoolt ja ettevõtluse poolt,“ rääkis Meidla. „Mulle meeldib küll investor Toomase lähenemine, kuid tal puudub ettevõtluspool – seepärast, kui ma peaks ennustama, kelle portfell tulevikus rohkem toodab, siis on need tänu ettevõtluspoolele just Roosaare, Müür või Rahakratt,“ vastas ta publiku seast tulnud investori küsimusele, et kes neljast on edukaim.