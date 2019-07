Eesti edukaimate investorite õppetunnid: maffiamehe revolver ja kaotatud krüptomiljonid

Nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalile kogunes enam kui 600 inimest rahanõu kuulama ja uusi äridiile tegema. Foto: Raul Mee

„How to build a start-up,“ kirjutas Bolti asutaja Markus Villig Google'isse ja hakkas on tehnoloogiafirmat rajama. Seda, et parima päeva ootamise asemel on tark oma asja ajamisega pihta hakata ja teisi soovitusi kogunes nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalile kuulama üle 600 inimese.

Kuigi võiks arvata, et suve kõige suuremal rahapeol, mille käigus sai Padisest mõneks päevaks Eesti rikkaim koht – sinna kogunenud inimeste varade hulka tuleb mõõta sadades miljonites eurodes – räägiti vaid rahast, tundub esmapilgul, et oled sattunud mõnele vaimse ärkamise festivalile: jooga siin, vabastav hingamine seal. Aga siis kuuled, kuidas kuskil puude all tulevasi tehinguid-kohtumisi kokku lepitakse, kuidas kauplemisplatvormide plusside ja miinuste, erinevate kinnisvaratükkide plusside ja miinuste üle arutatakse.