Börs ootab uusi mõjutajaid

Kolmapäeval olid Aasia turud valdavalt languses: ei meeldinud neile eileõhtune Donald Trumpi retoorika. Nüüd oodatakse uusi positiivseid impulsse.

Aasia Dow langes 0,4%, Jaapani, Hongkongi ja Hiina börs näitasid 0,3% langust. Ainsana oli plussis India börs. Bloombergi andmetel tekitas investorite jaoks segadust Donald Trumpi kommentaar, et Hiina-USA kaubandussuhete vallas on veel pikk tee minna ning sidus selle ähvardusega, et võib Hiinale uuesti 325 miljardi dollari väärtuses kaupadele kehtestada.