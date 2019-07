Boeingu 737 MAX-9 lennuki ehitamine Rentonis Washingtoni osariigis Ameerika Ühendriikides. Foto: Scanpix/REUTERS/Jason Redmond

Boeingu aktsia tõuseb hoolimata suurest mahakirjutusest

Boeingu aktsia on reedel üle 4% plussis, kuigi firma teatas neljapäeva õhtul, et arvestab teise kvartali tulemustesse 4,9 miljardi dollari suuruse mahakirjutuse seoses 737 MAX reisilennuki pikaleveninud lennukeeluga, kirjutab Reuters.

Boeing teatas, et mahakirjutus tuleb „võimalikest kontsessioonidest ja teistest kliendiga seotud arvestustest“ ning lisaks jätkuvast väiksema tootmise mõjust. Erinevad lennuliinid on teatanud, et on tühistanud 737 MAX lennukitega lendamise kuni käesoleva aasta novembrini.