Maaklerid New Yorgi aktsiabörsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

Börs: aktsiaturg langes seoses pingete kasvuga Pärsia lahes

USA aktsiaturg tuli viimase paari kauplemistunniga 0,7 protsenti allapoole, kui tuli teade, et Iraani väed on hõivanud Briti naftatankeri. Lisaks mõjutas turgu negatiivselt Wall Street Journalis ilmunud artikkel, et suure tõenäosusega otsustavad Föderaalreservi liikmed 0,25 protsendipunkti suuruse intressikärpe kasuks, mitte 0,5 protsendipunktise kärpe kasuks, nagu vahepeal turuosalised lootsid.