Börs: aktsiatel õnnestus päeva lõpuks plusspoolele tõusta

Maaklerid New Yorgi aktsiabörsil 16. juulil 2019. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

Neljapäevasel kauplemispäeval olid aktsiaturud päeva esimesel poolel miinuses, kuid päeva lõpuks jõuti plusspoolele tänu New Yorgi Föderaalreservi panga presidendi John Williamsi sõnavõtule, mis aitas tugevdada ootusi kuu lõpu intressimäärade kärpimise osas.

Williams ütles, et kui intressimäärad ja inflatsioon on madalal, siis rahapoliitika eest vastutajad ei saa endale lubada seda, et „hoida püssirohtu kuivana“ ning oodata, et võimalikud majandusprobleemid saavad teoks, kirjutab Reuters.