Hiina uuele börsile joosti tormi

Hiina uue börsi avamisstseremoonia. Foto: STR/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

Vastselt avatud Hiina uus börs meelitas ligi hulgaliselt investoreid, 25 uut Stari börsil noteeritud ettevõtet lõpetasid kauplemispäeva 84–400% tõusuga, kirjutab Wall Street Journal.

Kohalikele tehnoloogiaettevõtetele mõeldud börs tegi eduka debüüdi. Wall Street Journali teatel on tegu Hiina presidendi Xi Jinpingi isikliku projektiga ning see on osa laiemast kavast aeglustuvat majandust abistada ning kohalikele tehnoloogiafirmadele Ameerika börsi asemel alternatiivi pakkuda. Esimest korda käis Jinping idee välja vähem kui aasta tagasi.