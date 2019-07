Saksa töölised jäetakse koju istuma

Üha enam Saksamaa töölisi peab osa töötundidest hoopis kodus veetma. Foto: AFP

Kaubanduspinged ja Hiina autoturu jahenemine on viinud paljud Saksamaa tööandjad olukorda, kus kulude kontrollimiseks piiratakse palgaliste töötunde.

Hiljutine IFO Makroökonoomika keskuse uuring näitas, et aina rohkemad ettevõtted tahavad vähendada palgakulusid, piirates selleks tööliste töötunde. Töötundide vähendamine on enim levinud rasketransporti tootvates ettevõtetes, nagu rongid, lennukid ja kaitsetehnika, kus 30 protsendis ettevõtetes on tööaega vähendatud. Keskmiselt on töötunde vähendanud 3,8 protsenti tootjatest.