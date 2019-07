Euroopa Kohus otsustas meeldimisnupu saatuse

Euroopa Kohus otsustas, et veebilehe pidajal on kaasvastutus meeldimisnupuga Faecbookile saadetavate andmete eest.

Alus selliseks kohtuasjaks tuli Saksamaalt. Sealsed andmekaitsjad leidsid, et kui moefirma Peek&Cloppenburgi Fashion ID veebilehel rõivaid otsida, ei saa kindel olla, et Facebook kliendi sealset tegevust kohe jälgima ei hakka. Like-nupu lisamine veebilehele tähendab, et Facebookile saadetakse nii kliendi IP aadress kui ka brauseritunnus isegi siis, kui kasutaja pole Facebooki sisse loginud või tal polegi vastavat kasutajat.