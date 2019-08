Facebook poogib oma nime Instagrami ja WhatsAppi külge

Facebook kavatseb oma nime lisada Instagramile ja WhatsAppile, muutes uuteks brändinimedeks Instagram from Facebook ja WhatsApp from Facebook, kirjutab Bloomberg.

Plaan on vastuoluline, sest mõlemad rakendused sündisid Facebookist väljaspool, on teistsuguse organisatsioonikultuuriga ja on tarbijate seas seni saavutanud edu just eraldiseisvate identiteetidena. Mõlema rakenduse asutajad lahkusid Facebookist 2018. aastal.