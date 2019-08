Goldman: enne presidendivalimisi kaubanduslepet ei tule

Goldman Sachs. Foto: EPA

Goldman Sachsi analüütikud ei usu enam, et Hiina ja USA jõuavad enne 2020. aasta USA presidendivalimisi kaubandusleppeni, vahendab CNBC.

Panga teatel on lootused kadunud just viimasel ajal, mil kaubandussõda on eskaleerunud. Esmaspäeval tituleerisid USA ametivõimud Hiina valuutamanipulaatoriks. “Peking mõjutab valuutakurssi dollarisse, mille eesmärgiks on saada rahvusvahelises kaubanduses ebaaus konkurentsieelis,” teatasid nad.