Taanis saab nullintressiga kodulaenu

Taani koduomanikud ja tulevased koduostjad võivad rõõmustada. Foto: zumapress.com/Scanpix

Nordea pank teatas Taanis, et hakkab pakkuma 20aastaseid laene, mille eest intressi maksma ei pea, kirjutab Bloomberg.

Lisaks teatas Jyske Bank AS, et hakkab pakkuma 10aastaseid kodulaene -0,5 intressiga. 30aastast kodulaenu pakutakse 0,5 protsendiga ning Nordea muutis hiljuti enda prospekti, et hakata tulevikus pakkuma ka 30aastast kodulaenu negatiivse intressimääraga.