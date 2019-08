Bayer tahab end 8 miljardiga süüdistustest vabaks osta

Saksamaa keemiatootja Bayer on hädas: pärast seda, kui ta ostis USA keemiatootja Monsanto, sajab talle süüdistusi vähi tekitamises sisse uksest ja aknast. Nüüd otsib ta lahendust, kuidas kulukatest kohtuprotsessidest pääseda.

Foto: Martin Meissner

Bayer on USA-le välja pakkunud, et maksab 8 miljardit dollarit, et pääseda teda USAs ootavast 18 000 kohtuprotsessist, vahendab Handelsblatt.