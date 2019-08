Nüüd langes ka LHV: USA ETFe väikeinvestor enam otse ei saa

Alates eilsest ei pääse LHV kliendid enam otse ligi USA päritolu ETFidele. Mööda saab takistusest vaid poolemiljonilise portfelliga.

USA aktsiaturg Foto: Drew Angerer

„Oleme pikalt arutanud finantsinspektsiooniga seda, kas kliendi algatusel nõustamiseta tehingute täitmine langeb PRIIP määruse kohaldamisalasse. Paraku me kõiges üksmeelele ei jõudnud. Eks see ongi keeruline küsimus. Ka kõik järelevalveasutused pole selles, kuidas nõudeid tõlgendada, ühel arvamusel,“ nentis LHV jaepanganduse investeerimisteenuste juht Martin Mets. Eile said LHV kliendid järgmise kirja: