Tõenäoliselt tahab suuromanik osaluse Leedu pangas maha müüa

Tõenäoliselt on osa Šiauliu pangast müügis, hindab LHV eile õhtul saabunud salapärast teadet Leedu pangast, mis on Eesti investorite seas väga populaarne.

LHV analüütiku arvates soovib Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) nüüd peale Šiauliu panga jaluleaitamise oma osalusest vabaneda. Foto: Judita Grigelytė

LHV vanemanalüütik Sander Danil ütles, et strateegilisi valikuid võib Šiauliu panga arengus olla mõistagi väga erinevaid. "Kuid mina loen sellest uudisest välja eelkõige, et tõenäoliselt on suurem osalus pangas aktiivses müügis."