Eestlaste seas armastatud börsifirma salapärane teade viitab suurele muudatusele

Eile õhtul börsile saadetud teate järgi on leedu Šiauliu pank otsustanud läbi vaadata strateegilised alternatiivid panga edasise kasvu ja väärtuse suurendamise osas ja valinud finantsnõustaja.

Midagi hakkab Leedu pangas toimuma. Võimalik, et tegemist on analoogse olukorraga, nagu eelmisel aastal Tallinkis, kus otsiti strateegilist partnerit ja aktsia hind kerkis selle ootuses kõrgustesse. Foto: EPA /Valda Kalmina

Leping finantsnõustaja Wood & Co ja Superia Corporate Finance'iga allkirjastati eile. Pank andis aktisonäridele teada, et on endiselt kindel oma strateegilise äriplaani täitmises.