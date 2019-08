Priit Uuemaa sai Lätist 3 miljonit riskiraha

Möödunud aasta lõpus omandas seni Graanul Investiga seotud Priit Uuemaa elektrivõrguettevõtte Corle OÜ. Nüüd sai firma Lätist 3 miljoni euro suuruse investeeringu.

Priit Uuemaa 2016. aasta energiakonverentsil. Foto: Raul Mee

Investeeringu tegi Läti riskikapitalifirma ZGI Capital. ZGI tõi pressiteates välja, et Corle käive kasvas 2018. aastal 27%, 7,1 miljoni euroni, aga järgmise paari aasta jooksul ootab ZGI firmalt käibe enam kui kahekordistamist. Samuti tõi ZGI positiivsena välja, et firma on lõpetanud edukalt esimese pilootprojekti Rootsis.