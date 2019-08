Teva farmaatsiatööstuse hoone Jeruusalemmis. Foto: REUTERS/Ammar Awad

USA parlamendiliikmed uurivad ravimifirmade võimalikke hinnakokkuleppeid

USA esindajatekoja uurimiskomitee juht käskis kolmapäeval kolmel ravimifirmal esitada dokumente seoses käimasoleva kongressi uurimisega geneeriliste ravimite hinnatõusu suhtes ning süüdistas firmasid „selges ürituses uurimist takistada.“

Reuters toob välja, et USA esindajatekoja uurimiskomitee juht Elijah Cummings ning USA senaator Bernie Sanders, kes on Senati eelarvekomitee liige, saatsid kirja kolmele ravimifirmale – Mylanile, Tevale ja börsivälisele firmale Heritage Pharmaceuticals. Kirjas toovad parlamendisaadikud välja, et ravimifirmad ei tee parlamendi uurimiskomisjoniga piisavalt koostööd ning selliste viivitamiste tõttu takistavad uurimist.