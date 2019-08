Uus üllatus Baltikalt

Tänases börsiteates andis Baltika teada, et hiljuti lõppenud aktsiaemissiooni aktsiate jaotust on täpsustatud ja suuromaniku KJK Fund Sicavi osalus polegi üle 90%, nagu 12. augustil börsile öeldi.

Baltika juht Mae Hansen Foto: Liis Treimann

Täpsustatud jaotuse järgi on fondil Baltika aktsiaid 89,69 protsendi jagu. Kokku on aktsiakapitali uus suurus 5 407 949 eurot, mis on jagatud 54 079 485 aktsiaks nimiväärtusega 0,1 eurot.