Euroala inflatsioon ligi kahe aasta madalaim

Euro märk Leedus. Foto: EPA

Eurotsooni inflatsioon langes juulis viimase kahe aasta madalaimale tasemele, selgub esmaspäeval avaldatud andmetest.

See teeb Euroopa Keskpanga elu veelgi raskemaks. Ühelt poolt püüab keskpank majandust ja inflatsiooni stimuleerida, teisalt hoiavad liikmesriigid on kulutusi kontrolli all.