Keskpangad kuhjavad kulda

Keskpankade kullanõudlus võib püsida veel mitu aastat. Foto: Reuters/Scanpix

Keskpankade suured kullaostud jätkuvad tõenäoliselt ka järgnevatel aastatel, ennustab panganduskontsern Austraalia ja Uus-Meremaa Banking Group Ltd (ANZ).

„Praeguses keskkonnas, kus arenevate maade valuutade suhtes on suur ebakindlus, näeme me suurt võimalust, et Venemaa, Türgi, Kasahstan ja Hiina jätkavad enda portfellide hajutamist,“ ütles ANZ teisipäeval saadetud kirjas, kirjutab Bloomberg.