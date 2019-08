Aktsiamaaklerid New Yorgi börsil. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Börs: turge rahustas Hiina-USA läbirääkimiste jätkumise võimalus

Aktsiaturud neljapäeval tõusid, kui Hiina valitsus andis mõista, et kui USA pool on läbirääkimisteks valmis, siis nemad on põhimõtteliselt nõus kaubandusläbirääkimisi jätkama. See tõi aktsiaturule kergendusralli, kuna turuosalised arvestasid, et selleks korraks on hullem möödas ning kaubandussõda praegu ei eskaleeru.

USA S&P 500 aktsiaindeks kerkis 1,27%, 2925 punktini, Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 1,25% ning Nasdaqi indeks tõusis 7973 punkti. Kokkuvõttes on august olnud siiski languskuu, sest turu tipp jäi 26. juulisse, kui S&P 500 küündis 3026 punktini.