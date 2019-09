Itaalia uue valitsuskoalitsiooni moodustamise ootus on viinud Itaalia valitsuse võlakirjade hinnad üles ja intressid alla. Foto: REUTERS/Tony Gentile

Itaalia ja Saksamaa valitsuse võlakirjade intressid langesid rekordmadalale

Itaalia 10-aastaste võlakirjade intressid langesid teisipäeval rekordmadalale, kui investorid ootavad uue valitsuskoalitsiooni sündi ning turvasadamaks peetavate Saksamaa riigivõlakirjade tulumäärad langesid rekordmadalale seoses kasvanud poliitilise ebakindlusega Suurbritannias.

Reuters toob välja, et investorid on lootusrikkad, et Viie Tähe Liikumise liikmed kiidavad Demokraatliku Parteiga sõlmitava koalitsioonilepingu heaks.