Vaata, mis aktsiad kuuluvad Mati Alaveri portfelli

Suusatreener Mati Alaver Foto: Postimees/Scanpix

Legendaarsel suusatreeneril Mati Alaveril on Tallinna börsil enam kui 150 000 euro väärtuses investeeringuid.

All olev graafik ei pruugi kajastada siiski Alaveri kogu investeerimisportfelli. Kuna Tallinna börsi aktsiaraamat on üks väheseid avalikke, ei saa öelda, kas tegu Alaveri kogu investeerimisportfelliga või on ta mõne muu maa börsilt veel aktsiaid ostnud.